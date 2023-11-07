رفع 21 طن قمامة من شوارع حي ثان طنطا بالغربية

رفعت رئاسة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، 21 طن قمامة من شوارع الحي.

كان الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا وجة العاملين بالحى بضرورة رفع كافة القمامة بنطاق شوارع الحي.

رفع القمامة أولًا بأول

وشدد رئيس الحي، على عمال النظافة بضرورة رفع القمامة أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه وضع صناديق القمامه فى الأماكن المخصصة لهم حتى يسهل للمواطنين عملية إلقاء القمامه داخلها.



التصدى بحزم لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على جميع أجهزة المحافظة بالتصدى بكل حزم لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس، ومن يعترض على عملية الإزالة وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.

وعلي مدار الساعة تابع اليوم محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

ونجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 38حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (١٨ قيراط و5 فدان ) وفي سياق متصل نجحت الوحدات المحلية بإزالة 9 حالات بناء مخالف.

كما تم تحويل 54 مخالف منهم 38 متعدي على الأراضي الزراعية 9 حالات بناء مخالف و7 مواطنين اعترضوا على عملية الإزالة وللنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة معهم.