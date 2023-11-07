جمال عنايت يكشف تفاصيل انضمامه لقناة "القاهرة الإخبارية"

تحدث الإعلامي جمال عنايت، عن تفاصيل انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية التي تعد أحدث قناة إخبارية مصرية، موضحًا أنه تلقى اتصالا من أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتفق معه خلال دقائق على الانضمام للقناة.





وقال عنايت، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، إنه كان يحلم دائما بوجود قناة إخبارية مصرية تنافس القنوات الإخبارية الأخرى وتنقل الحقائق بموضوعية ومهنية.

وأشار إلى أنه يشعر بمتعة خاصة في المشاركة في بناء شيء جديد وينظر بفخر إلى القناة التي تشكلت وتكبر يوما بعد يوم، وأثنى على الشباب الذين يعملون في القناة ويقدمون أداء متميزا في التغطية الإخبارية.