الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: اخترت العمل بقناة القاهرة الإخبارية لأنها تمثل الأمان للمشاهد

عادل حمودة
عادل حمودة

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن دوافعه للانضمام إلى قناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا أنها تجربة جديدة ومثيرة للاهتمام.

وأوضح "حمودة"، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه كان يتابع القناة من قبل ويشعر بالغيرة منها لما تقدمه من تغطية مهنية وموضوعية للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأشاد بدور القناة في دعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، قائلًا إن القناة تمثل الأمان للمشاهد الذي يريد أن يطمئن لما يسمع ويشاهد من مصدر موثوق ومحايد.

وأضاف "حمودة"، أنه يسعى لتقديم برامج تحاكي الواقع وتناقش القضايا الهامة بشكل جريء ومسؤول.

القاهرة الإخبارية عادل حمودة إسعاد يونس صاحبة السعادة الشعب الفلسطيني غزة القضية الفلسطينية

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