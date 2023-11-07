الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات الأوضاع فى ظل التهديدات الإسرائيلية بإلقاء النووى

غزة
غزة

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس ايمن الرقب، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية في غزة، ليست الأولى، لأنه في نفس اليوم أيضًا تحدق حاخوم في وحدة ناحل بجيش الاحتلال تحدث بنفس السياق، وفي السياق ذاته طالبت عضوة بالصهيونية الدينية بقتل كل الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ ولا يوجد أبرياء في غزة، وبالتالي هذا هو نمط الاحتلال الإسرائيلى. 

وأضاف “الرقب”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي يؤكد على أمرين ، الأول: هذا مايدور في أورقة الحكومة الإسرائيلية، بأنه لا أحد بريء في قطاع غزة، وأن قصف غزة لا توجد به أي مشكلة، والتحريض المطلق على شعبنا الفلسطيني يكون بشكل واضح ووقح من قبل هؤلاء القتلة. 

وأوضح الباحث السياسي الفلسطيني، أن الأمر الثاني : يدل على الاعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يمتلك قنابل نووية، ويريد أن يستخدمها حتى على شعب أعزل في غزة، ما يؤكد وقاحة هذا الاحتلال ويحرج المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي تدافع عن هذا الاحتلال.

الهلال الأحمر الفلسطينى

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وول ستريت جورنال: دبلوماسيون أمريكيون يضغطون على إسرائيل لإيقاف الهجوم على قطاع غزة

 

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تغريدة على تويتر، إن احتياطي الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود مستشفى القدس في مدينة غزة وصل إلى مستوى حرج وسوف ينفد خلال 48 ساعة.

وتناشد المنظمة "المنظمات الصحية والإنسانية الدولية تقديم المساعدة الحيوية والإمدادات الأساسية بسرعة" لغزة، وخاصة المنطقة الشمالية من القطاع، التي تفيد التقارير أن القوات الإسرائيلية معزولة عن الجنوب.

وتقول الجمعية أيضًا، إن صاروخين إسرائيليين سقطا بالقرب من بوابات المستشفى مساء الإثنين، ولا توجد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.

سياسي فلسطيني إسرائيل قنبلة نووية غزة فلسطين

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