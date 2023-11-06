وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لغزة

بحث وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأهالي غـزة، وذلك وفقًا لعاجل قناة "إكسترا نيوز".

استمرار العمل مع مصر لزيادة توصيل الإمدادات الطبية لغزة

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية استمرار العمل مع مصر؛ لزيادة توصيل الإمدادات الطبية لأهالي غزة.

وتوافق وزير الصحة ومدير عام منظمة الصحة العالمية على حتمية توفير الأمان للفرق الطبية، وأطقم الإسعاف لأداء مهامهم الإنسانية.