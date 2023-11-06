تقرير: بايدن ونتنياهو ناقشا "وقفات تكتيكية" محتملة لغزة

سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية، الاثنين، الضوء على مناقشة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبنيامين نتنياهو حول إمكانية التوقف التكتيكي ”للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لتسهيل المساعدات الإنسانية وفقًا لقراءة مكالمة بين الزعيمين في وقت سابق اليوم.

ووفقا للبيت الأبيض، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة “ثابتة” في دعمها للبلاد في الصراع الذي شهد حتى الآن مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني في غزة، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

تفاصيل مناقشة بايدن ونتنياهو

ناقش الثنائي الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومن بينهم العديد من الأطفال وعدد من المواطنين الأمريكيين.

ورحب الزعيمان بزيادة المساعدات الإنسانية خلال الأسبوع الماضي وناقشا ضرورة زيادة عمليات التسليم بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك من خلال زيادة القدرة على فحص وتنظيم الشاحنات المتجهة إلى غزة.

أكد الرئيس دعمه الثابت لإسرائيل وحماية المواطنين الإسرائيليين وجميع التهديدات الأخرى، مع التشديد أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء العمليات العسكرية.

وناقش الزعيمان إمكانية فترات توقف تكتيكية لتوفير فرص للمدنيين للخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، ولضمان وصول المساعدة إلى المدنيين المحتاجين، ولتمكين إطلاق سراح المحتجزين المحتمل.

وناقش الرئيس أيضًا، الوضع في الضفة الغربية وضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف.

واتفق الزعيمان على التحدث مرة أخرى في الأيام المقبلة، ولم تشر القراءة إلى ما إذا كان نتنياهو متقبلا لأي ما يسمى بالتوقف التكتيكي، لكنه استبعد إمكانية وقف إطلاق النار، وغادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط اليوم دون أي تقدم نحو وقف إنساني للقتال، حيث زار اسرائيل والأردن وتركيا من اجل مناقشة هدنة انسانية في ظل تصاعد التوترات والحرب في غزة.