الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى يوضح أسباب توقيت زيارة رئيس جنوب السودان لمصر

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن العلاقة بين مصر وجمهورية جنوب السودان خاصة ومتفردة للغاية، كما أن لها أهمية كبرى وتمثلان ركنا أساسيا للسياسة الإقليمية والإفريقية، حيث إن مصر تعتبر أول دولة اعترفت باستقلال جنوب السودان في عام 2011.

وأوضح الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان لمصر يؤكد مسئولية القاهرة في متابعة ما يحدث من نزاعات في السودان، وأن الحرب الدائرة في السودان لم تعد ضمن القضايا المنسية بالنسبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وواصل: "الزيارة هدفها الواضح هو الجلوس على طاولة تنهي هذا الصراع، خاصة في ظل اللحظة الفارقة التي تشهد اشتعالات تنطلق من منطقة لأخرى".

مصر جنوب السودان جمال الكشكي مجلة الأهرام العربي السودان الحرب عبد الفتاح السيسي

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