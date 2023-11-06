الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين يروجان للهيروين فى الخليفة

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الإثنين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في الاتجار في المخدرات ومصادرة المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين وفرد «روسى»، بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية وسلاح أبيض «سكين» مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على متهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بالمواد المخدرة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

المواد المخدرة تحريات المباحث عاطلين حبس نيابة المقطم والخليفة الجزئية

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