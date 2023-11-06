20% نموًا فى صادرات الفراولة خلال العام الجارى بفضل الجودة والأسعار التنافسية

كشف أحمد سليم، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن أن هناك طفرة كبيرة فى صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الجارى ٢٠٢٣، موضحًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على المنتج المصرى فى كل أنحاء العالم؛ لجودته العالية، وأيضًا نتيجة الأسعار المنافسة للمنتجات العالمية.

وقال «سليم»، لـ«الدستور»، إن هناك نموًا كبيرًا فى جميع المنتجات الغذائية، خاصة الفراولة التى شهدت نموًا لافتًا خلال عام ٢٠٢٣، يصل إلى ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرًا إلى أن المنتجات الغذائية المصرية تلقى إقبالًا كبيرًا فى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والبرازيل، وتلك الدول تم غزو المنتجات الغذائية المصرية لها موخرًا وأصبح عليها إقبال كبير. وأشار إلى أن المجلس يهتم بدراسة حركة التجارة الدولية فى قطاع الصناعات الغذائية، ويتابع أداء الصناعات الغذائية المصرية، بهدف تحديد فرص النمو فى الأسواق الدولية، وإزالة المعوقات التى تعترض حركة الصادرات، وتعمل الحكومة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، على تنمية الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبى.

وحسب آخر بيان صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فقد بلغت صادرات الصناعات الغذائية فى الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٣ حوالى ٣.٩ مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها ١٤٪ بزيادة ٤٦٤ مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٢، التى بلغت حوالى ٣.٤ مليار دولار، وتعد تلك القيمة هى الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير حوالى ٣٦٩ مليون دولار بنسبة نمو ١٥٪ مقارنة بصادرات شهر يناير ٢٠٢٢، التى بلغت ٣٢١ مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير الماضى حوالى ٣٨٧ مليون دولار، بنسبة نمو ٥٪ مقارنة بصادرات شهر فبراير ٢٠٢٢، التى بلغت ٣٦٩ مليون دولار.

وبلغت صادرات مارس الماضى حوالى ٤٤٥ مليون دولار، بنسبة نمو ٢٪، وبلغت صادرات شهر أبريل ٣٨١ مليون دولار، بنسبة تراجع ١٠٪، وبلغت صادرات شهر مايو ٤٩٧ مليون دولار، بنسبة نمو ٢٣٪، وصادرات يونيو ٤٤٢ مليون دولار، بنسبة نمو ٧٪، وصادرات يوليو الماضى ٤٨٤ مليون دولار، بنسبة نمو ٦٣٪ مقارنة بصادرات شهر يوليو ٢٠٢٢ البالغة ٢٩٧ مليون دولار.

بينما بلغت صادرات شهر أغسطس الماضى حوالى ٥٠٥ ملايين دولار، بنسبة نمو ٢٨٪ مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام ٢٠٢٢ البالغة ٣٩٥، وبلغت صادرات شهر سبتمبر الماضى حوالى ٣٧٣ مليون دولار؛ محققة نسبة نمو ٣٪ مقارنة بصادرات سبتمبر ٢٠٢٢، التى بلغت ٣٦١ مليون دولار.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية، التى تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٣، تأتى فى المركز الأول مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة ٣٩٤ مليون دولار، والدقيق والنشا ومنتجات المطاحن بقيمة ٣٧٣ مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة ٣٦٤ مليون دولار.

كما تم تصدير الفراولة المجمدة بقيمة ٢٨٤ مليون دولار وأغذية محضرة للحيوان بقيمة ١٩٠ مليون دولار، وبسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة ١٥٩ مليون دولار، وخضار مجمد بقيمة ١٥٠ مليون دولار ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة ١٤٦ مليون دولار.

ومن بين المنتجات المصدرة كذلك: «شيكولاتة بقيمة ١٢٨ مليون دولار وعصائر بقيمة ١٢٥ مليون دولار، ومحضرات خضر، ومعلبات ١١٦ مليون دولار، وخمائر بقيمة ١٠٢ مليون دولار، وزيتون مخلل بقيمة ٩٦ مليون دولار، وزيوت طعام بقيمة ٨٨ مليون دولار، تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة ٨٤ مليونًا».