الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: ملف الأسرى يحبط آمال الاحتلال الإسرائيلى

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تحقيق إنجاز عسكري يبرر الحرب على غزة، وأنه يعتبر القضاء على المقاومة هو الإنجاز الوحيد الذي يمكنه من البقاء في السلطة.

وتطرق الرقب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، إلى الضغط الكبير الذي يمارسه الشعب الإسرائيلي على الحكومة بسبب ملف الأسرى الذين اختطفتهم المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي، والذين لا يزال مصيرهم مجهولًا.

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واختتم الرقب، حديثه بالقول إن نتنياهو يتهرب من تحمل المسئولية عن الإخفاق الذي حدث في ذلك اليوم، ويحاول إلقاء اللوم على الجيش والمخابرات الإسرائيلية.

ملف الأسرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو غزة المقاومة المخابرات الإسرائيلية

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