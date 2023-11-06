مراسل القاهرة الإخبارية يكشف 3 مراحل لاستقبال الجرحى الفلسطينيين فى مصر

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن إيصال المصابين الفلسطينيين إلى مصر شهد 3 مراحل، المرحلة الأولى كانت على مدار 4 أيام تمر بسلام، ووصل عشرات الجرحى دون أي استهداف.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المرحلة الثانية كان هناك استهداف لسيارات الإسعاف أعاقت وصول المصابين للأراضي المصرية على الثلاثة أيام الماضية، أما اليوم المرحلة الثالثة وصلت 17 حالة مصابة من غزة للأراضي المصرية، ولم يتم رصد أي حالة استهداف لسيارات الإسعاف، وهناك اتصالات مصرية لتأمين سيارات الإسعاف.