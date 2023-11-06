الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العرابى: زيارة رئيس جنوب السودان لمصر تسهم فى حل الأزمة السودانية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بزيارة رئيس جنوب السودان، سلفا كير، لمصر، مؤكدا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين الجارين والتعاون المشترك في العديد من المجالات.

وقال العرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تتمتع بحكمة واستراتيجية استباقية في إدارة الأزمات الإقليمية، سواء في ليبيا أو السودان أو  فلسطي، مشيرًا إلى أن العالم يتجه وفق البوصلة المصرية السياسية.

وأضاف أن زيارة كير تهدف إلى تقديم المزيد من الحلول السياسية في أزمة السودان، التي تشهد تشابكات خطيرة، داعيا إلى التقارب بين القوى المدنية السودانية وأطراف النزاع، والتوصل إلى حل عادل يحفظ وحدة السودان وينهي الصراعات القبلية.

السفير محمد العرابي صالة التحرير صدى البلد مصر السودان فلسطين ليبيا رئيس جنوب السودان

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