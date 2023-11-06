الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد العرابى: مصر تعيش الآن بجوار كل نار فى دول المنطقة

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن قدر الدولة المصرية أن تعيش الآن بجوار كل نار في دول المنطقة المحيطة بها، ما يجعلها من الضروري أن تتحرك نحو كل المحاور الاستراتيجية بنفس القدرة والكفاءة والسرعة والاهتمام، وذلك يمثل حملًا ثقيلًا على القيادة السياسية في مصر.

وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه منذ بداية أزمة السودان في عام 2023، كان أول اتصال أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس جنوب السودان، في إطار رؤية أن الدولتين هما دول الجوار، وفي ذات الوقت، يمكنهما الوصول إلى وضع حلول سياسية، بعيدًا عن الاقتتال الدائر في السودان دون أي مبرر.

أزمة السودان السفير محمد العرابي وزير الخارجية دول المنطقة مصر صالة التحرير الرئيس عبد الفتاح السيسي السودان

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