الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 19 جنديًا فى هجوم روسى على مراسم احتفالات عسكرية

أوكرانيا
أوكرانيا

بعد مرور أيام قليلة على ضربة صاروخية روسية على مراسم احتفال عسكرية على الجبهة الأوكرانية، قال الجيش الأوكراني إن الهجوم أسفر عن مقتل 19 جنديًا.

وذكرت كتيبة المشاة الجبلية رقم 128 على تطبيق تليجرام، اليوم الإثنين، أنه يجري حاليًا التحقيق في كل ظروف المأساة.

وبعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في بداية الأمر أن عدد القتلى يبلغ 20 جنديًا.

وأفاد الجيش الأوكراني بأن روسيا استهدفت الجنود الأوكرانيين بصاروخ من طراز "إسكندر"، أثناء مشاركتهم في مراسم احتفال بمناسبة يوم المدفعية في إقليم زابوريجيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع رستم عميروف عن إجراء تحقيق.

وكانت هناك انتقادات حادة للقيادة العسكرية على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب سماحها بتنظيم مراسم الاحتفال في منطقة الجبهة.

وأعلنت السلطات في منطقة زاكارباتيا التي تعرف أيضًا باسم ترانسكارباثيا، وهي موطن الجنود، الحداد لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس الأحد.

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