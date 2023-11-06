ننشر تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع متدربات المرأة تقود بالمحافظات

أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمحاور برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" الذى أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث جاء ذلك خلال لقائها بالمتدربات بالأسبوع الختامى من هذه المرحلة.

وأكدت، أننا جميعا سعداء بالشراكة المتميزة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك لاطلاق برنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " والذى يجرى تنفيذه بجميع المحافظات على التوازى، وأشادت بما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية مختلفة تقوم على أسس مهنية وتتضمن محاور مختلفة مثل: "التوعية، ريادة الأعمال والعمل الحر، بناء الدولة وقيام الأمم، تكنولوجيا المعلومات، التسويق ومحور المالية"، حيث يساهم كل ذلك فى دعم إستراتيجية تمكين المرأة وتطوير مهاراتها وقدراتها وذلك تماشيًا مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتمكين المرأة والذى بدا واضحا مع توليها لمناصب قيادية بالمؤسسات المختلفة.

ووجهت الشكر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تلك الجهود للوصول بالبرنامج وتنفيذه داخل المحافظة للتيسير على المتدربات، وأيضًا جهودهم المبذولة لإعداد كوادر قيادية قادرة على رسم السياسات واتخاذ القرارات.

كما دعت "المحافظ" السيدات المشاركات من مختلف الجهات لتطبيق أوجه الاستفادة من البرنامج بوظائفهم لتحقيق الطفرة والنجاحات على كافة الاصعدة، حيث فتحت باب النقاش معهم للتعرف على تلك الأوجه، وأيضًا مقترحاتهم لتحقيق المزيد من التعاون مع الأكاديمية.

وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والايجابية بالأدلاء بأصواتهم باعتباره حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية، حيث أطلق قطاع الثقافة ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع وتوعية اسرتها على أهمية الادلاء بأصواتهم.