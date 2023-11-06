الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يثمن جهود التحالف الوطنى وحياة كريمة فى تقديم المساعدات لغزة

علاء قريطم
علاء قريطم

ثمن علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكذلك مؤسسة حياة كريمة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، مع استمرار العدوان المستمر من جانب الاحتلال على القطاع.

مؤسسة حياة كريمة بذلت مجهودات ضخمة خلال الفترة الماضية لدعم الأشقاء

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مؤسسة حياة كريمة بذلت مجهودات ضخمة خلال الفترة الماضية لدعم الأشقاء في قطاع غزة للتخفيف عنهم فيما يواجهونه من عدوان غاشم من العدو الإسرائيلي المحتل، سواء في تجهيز القوافل أو من خلال جمع التبرعات وحملات التبرع بالدم، وكذلك إطلاق مبادرة من إنسان لإنسان.

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تهدف إلى دعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية

وأكد قريطم أن مبادرة «من إنسان لإنسان» تهدف إلى دعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، كما أنها ترتكز على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، ورفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعم القضية على مر التاريخ.

وأدان عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب استمرار المجازر والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن ما يقوم به جيش الاحتلال هو حرب إبادة، منددًا بما أعلنه وزير التراث الإسرائيلي حول إمكانية استخدام قنبلة نووية لإبادة غزة، مشيرًا إلى أن ما أعلنه الوزير الإسرائيلي بمثابة اختبار لرد الفعل الدولي في حال تصعيد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حياة كريمه قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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