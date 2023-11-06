الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا قال المجتمع الدولي عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات الفلسطينية؟

ارشيفية
ارشيفية

في إطار الصراع الدائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، يمثل استهداف المستشفيات في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أحد أكثر الأعمال العدوانية المثيرة للجدل والتي تثير قلقًا عالميًا، ويعتبر المستشفى ملاذًا آمنًا للمرضى والجرحى، ومن المفترض أنه يحظى بحماية خاصة واحترام دولي.

وتستهدف الهجمات على المستشفيات في غزة بشكل مباشر البنية التحتية الصحية والكادر الطبي، وتتسبب في تعطيل الخدمات الطبية الحيوية وإصابة ووفاة المدنيين المحتاجين للعلاج، كما تعتبر هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وتضع الأرواح في خطر وتزيد من معاناة السكان المدنيين في غزة.

وقد أدان المجتمع الدولي بشدة استهداف المستشفيات في غزة، حيث أصدرت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بيانات تدين هذه الأعمال العدوانية وتطالب بوقفها فورًا، وأعرب عدد من الزعماء الدوليين عن قلقهم إزاء هذه الهجمات ودعوا إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في ظل الصراع.

الأمين العام للأمم المتحدة  

عبّر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن فزعه لمقتل مئات الأشخاص في ضرب المستشفيات والمدارس في قطاع غزة، حيث كتب على موقع "إكس"، تويتر سابقا: "المستشفيات وأفراد الفرق الطبية محميون بموجب القانون الإنساني الدولي".

منظمة الصحة العالمية

من جانبها، استنكرت منظمة الصحة العالمية ضرب المستشفيات في قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

فيما عبر جو بايدن الرئيس الأمريكي، عن غضبه وحزنه العميق إزاء الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح.

وتابع بايدن، أنه فور سماعه بهذه الأخبار، تحدث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأصدر توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص به لمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط.

جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندري

وصف جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندري الهجوم على المستشفيات في قطاع غزة بأنه أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق، قائلا إن الأخبار الواردة من غزة كارثية.

اللقطات الأولى من استهداف الاحتلال لمستشفى الطب النفسي بقطاع غزة

وزارة الخارجية المصرية

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة "اعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة".

العاهل الأردني

قال الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، إن قصف المستشفى في غزة "مذبحة وجريمة حرب لا يمكن السكوت عليها، داعيا إلى تضافر الجهود على الفور لوقف الحرب المستعرة في غزة.

وزارة الخارجية السعودية

أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين من بينهم أطفال وجرحى ومصابين.

وزارة الخارجية القطرية

استنكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها "بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي راح ضحيته مئات المدنيين".

الإحتلال الإسرائيلي المستشفيات غزة الأعمال العدوانية البنية التحتية الأمين العام للأمم المتحدة

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