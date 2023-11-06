الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة تستجيب للشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية من مواطني الوراق والطالبية والدقي

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تلقت محافظة الجيزة من خلال الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، عددًا من شكاوي المواطنين وتم التعامل الفوري معها وشملت شكوي من أحد المواطنين المقيم بشارع القومية العربية نطاق حي الوراق، يتضرر فيها من تعدي المقاهي والمحال العامة والباعة الجائلين علي نهر الطريق مما يعوق حركة سير المارة والسيارات.
 

محافظ الجيزة يكلف حي الوراق  بتنفيذ حملة مكبرة

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الوراق  بتنفيذ حملة مكبرة علي الشارع محل الشكوي لكونه أحد الشوارع الرئيسية بالحي،وأسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات الموجودة علي أرصفة المشاه والمتعدية علي الطريق العام وإيداعها بمخازن الحي.


كما تم التنبيه على أصحاب المقاهي والمحال العامة الموجودة بالشارع بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
 

محافظ الجيزة يوجه حي الدقي بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل

كما وجه محافظ الجيزة حي الدقي بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة الاستجابة لشكوي المواطن التي تلقتها الصفحة الرسمية والتي يتضرر فيها من وجود تجمعات  لمخلفات قمامة وأشجار بشارع الأنصار .
 

وعلى الفور قام حي الدقي بالدفع بعدد من عمال النظافة وتم رفع مخلفات القمامة محل الشكوي وسيتم المتابعة الدورية لعدم تكرارها مجددآ حفاظآ على المظهر العام.
 

محافظة الجيزة تسجيب للشكوي الواردة من مواطن بحي الطالبية

كما استجابت محافظة الجيزة للشكوي الواردة من مواطن بحي الطالبية من تعدي علي الطريق العام من أحد المقاهي وعددًا من المحال الكائنة في منطقة المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل وإعاقة الحركة المرورية.

الوراق الدقي الطاليية شكاوى أخبار محافظة الجيزة

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