السيسى لـ سيلفا كير: نقدر جهودكم لدعم استقرار جنوب السودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أخي العزيز الرئيس سيلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيق، أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر، التي تجمعها ببلدكم الشقيق روابط أزلية، وتاريخ ممتد دعمت خلاله مصر تطلعات شعبكم الكريم نحو مستقبل أفضل، إيمانًا بحقه في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة.

التقدير الكامل للجهود التي تقومون بها

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره رئيس جنوب السودان، على التقدير الكامل للجهود التي يقومون بها، من أجل استقرار وأمن بلدهم.