جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالعياط لمتابعة أعمال تشطيبات مشروع السوق الحضاري

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، مشيرا إلى أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.



وشدد النائب على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة المقبلة.



كما تفقد النائب أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تركيب بلاط الإنترلوك لعدد ٢٤ شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط بمدينة العياط، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ، مشددا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



نائب محافظ الجيزة يتفقد مقر الحملة الميكانيكية لمدينة العياط

كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمدينة العياط لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة



جولة لنائب محافظ الجيزة للسوق الحضاري

جولة لنائب محافظ الجيزة للسوق الحضاري

جولة لنائب محافظ الجيزة للسوق الحضاري

جولة لنائب محافظ الجيزة للسوق الحضاري