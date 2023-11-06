"صوتك مستقبلك... انزل وشارك".. ندوة لمركز إعلام طنطا بقطور

انطلقت فعاليات الحملة القومية لرفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية تحت شعار "صوتك مستقبلك... انزل وشارك"، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي بقيادة الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

ونظم مركز إعلام طنطا، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "المشاركة السياسية واجب وطني"، وذلك في مسجد الكيلاني بمدينة قطور البلد، حاضر بالندوة الشيخ عصام العشماوي، مدير إدارة أوقاف قطور، وتناولت الندوة عدة نقاط هامة، تحدث الشيخ عن تولي الخلافة بعد وفاة رسول الله، وأشار إلى أن المسلمين كانوا يتفقون على تولي الخلافة بالاستشارة، كما أوضح أهمية توعية الناس بخطورة الشائعات وضرورة التصدي لها، والآراء المغلوطة.

وأكد أهمية روح المشاركة الإيجابية لدى الشباب، ودور الفرد والمجتمع في المشاركة الانتخابية، مشيرا إلى أن لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف أفتتت أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجبة على كل مسلم، حيث يقدم واجباته ليأخذ حقوقه، واستفاض الحديث عن أهمية الخروج للانتخابات بشكل إيجابي يعبر عن ديمقراطيتنا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن هذه الحملة فرصة هامة للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار السياسي وتأتي في ظل التحولات والتحديات التي تشهدها المنطقة، حيث يعتبر الاستقرار السياسي والمشاركة الفعالة في العملية السياسية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التقدم والازدهار.

وقال إنه يجب على جميع المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية عن طريق المشاركة الفعالة في الانتخابات والعمل على تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية وعلى الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات الإعلامية، دعم وتعزيز هذه الحملة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة.

وذكر أن المشاركة السياسية الفعالة تعزز الشفافية والمساءلة وتعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية وبواسطة صوتهم، يمكن للمواطنين أن يؤثروا في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبلهم ومستقبل البلاد بأكملها.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات الحملة القومية لرفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية السياسية لصالح تنمية البلاد وتقدمها.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة بتنظيم مجموعمن الفعاليات والندوات في عدة مدن ومناطق أخرى، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتحفيزهم على المشاركة السياسية، ستقوم الحملة بتوزيع مطويات ومواد توعوية، وتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية، بالإضافة إلى حملة إعلانية واسعة تستهدف وسائل الإعلام المختلفة.

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