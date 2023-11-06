وكيل "تعليم القاهرة" يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة

تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة صباح اليوم، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسرى عميرة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وكان فى استقباله أمل الهوارى مديرعام الإدارة وحسن شومان مدير المدرسة.

وتابع موسى، طلال الصف الأول والثاني الثانوي، واطمأن على سير الامتحانات الشهرية، موصيا أبنائه الطلاب بالحضور والمواظبة حرصًا على مستقبلهم، وضرورة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار .

تفعيل مسرحية المناهج

كما تابع وكيل تعليم القاهرة حجرة نادى اليونسكو وتفعيل مسرحية المناهج بتميز وإبداع، كذلك تابع نشاط المكتبة، وشجع أبنائه الطلاب على أهمية ممارسة القراءة والاشتراك فى كافة مسابقات المكتبة وإثراء معلوماتهم بصورة دائمة متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

وأشاد بحسن سير العملية التعليمية، وتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات، والتهوية الجيدة داخل الفصول.

كما وجه وكيل أول الوزارة، بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولًا بأول، والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم.

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