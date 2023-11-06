محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء إيهاب حامد، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية؛ من أجل عقد ندوة تفصيلية عن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات".

أبرز الحضور

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، سلمى الخياط، منسق علاقات حكومية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبناء بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة الإسماعيلية، وفي ضوء إطلاق البرامج المقدمة لتدريب وتأهيل المرأة المصرية للقيادة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون والتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأكد "بشارة" على تقديره لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، وخاصة في إطلاق البرامج التدريبية لتأهيل المرأة المصرية للقيادة، من خلال خطة تدريبية مكثفة من أجل تطوير قدرات المرأة وتعزيز الثقة بالنفس التي تُمَكِنَهُنَّ اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة بشكل إيجابي في تطوير المجتمع المصري وِفق خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

وأعرب "حامد" عن سعادته بحفاوة الاستقبال والمشاركة الإيجابية من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات وتدريبهن على المهارات اللازمة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف.

وأضاف أن الدور الأساسي للأكاديمية الوطنية للتدريب هو تنمية الإنسان وتحفيزه وتطوير قدراته ومهاراته الشخصية والإدارية والقيادية؛ من أجل الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

جدير بالذكر أن التدريب يستهدف سيدات المحافظة الحاصلات على مؤهل عالٍ في الفئة العمرية من ٢٢ إلى ٥٠ عامًا، وسيتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.