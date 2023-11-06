الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من 294 ألف فدان.. محافظ الشرقية يتابع سير انتظام حصاد محصول الأرز

جريدة الدستور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز والذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

 

وفي هذا الإطار تابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتي بلغت 293916 فدانا حتى الآن، مشددا على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

 

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا أصناف (سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1).

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه جاري تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الاقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والإستفادة الإقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

وفى سياق متصل، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة ومعهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية موسعة عن زراعة محصول القطن في حضور الدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة، والدكتور محمد أبواليزيد والدكتور سامح سلطان معهد بحوث القطن، والمهندسة منى عامر فوزى بالإدارة المركزية للإرشاد بالمديرية، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد، والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية، والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بالمديرية وعدد من المزارعين.

وكيل وزاره الزراعة الإرشاد الزراعي حصاد محصول الأرز قواعد التخزين السليمة مساحة الارز المزروعة الانشطة التوعوية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يجري زيارات مفاجئة للمنشآت التعليمية والصحية والخدمية بقرى مركز بلبيس

بـ240 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية بنفق عرابي بالزقازيق

حماية المستهلك يشن حملات على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الحركة بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

"الشرقية الأزهرية" تعلن تشكيل المكتب التنفيذى لاتحاد الطالبات

صحة الشرقية: التخلص من نفايات خطرة تم ضبطها فى مخزن غير مرخص

مسح تناسلي شامل وتلقيح إصطناعي لـ5 آلاف و172 رأس ماشية بالشرقية

محافظ الشرقية: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمشاركة في الرؤية التنموية

الأكثر قراءة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا لم تنفذ أيًا من وعودها بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

مقتل مزارع وإصابة طالبة في مشاجرة بسوهاج

يعرض 18 نوفمبر.. طارق رفعت يضع اللمسات النهائية على" وبقينا اتنين"

الأونروا لـ"الدستور": حجم التدمير كبير فى غزة والقطاع فى حاجة للمساعدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية