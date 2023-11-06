الانتهاء من 294 ألف فدان.. محافظ الشرقية يتابع سير انتظام حصاد محصول الأرز

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز والذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وفي هذا الإطار تابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتي بلغت 293916 فدانا حتى الآن، مشددا على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا أصناف (سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه جاري تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الاقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والإستفادة الإقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وفى سياق متصل، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة ومعهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية موسعة عن زراعة محصول القطن في حضور الدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة، والدكتور محمد أبواليزيد والدكتور سامح سلطان معهد بحوث القطن، والمهندسة منى عامر فوزى بالإدارة المركزية للإرشاد بالمديرية، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد، والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية، والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بالمديرية وعدد من المزارعين.