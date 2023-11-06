ضمن فعاليات "أسبوع التراث السكندري".. أمسية بالمتحف اليوناني الروماني بعد افتتاحه

شهد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أمسية متميزة لأول مرة منذ إعادة افتتاحه في 11 أكتوبر الماضي، وذلك خلال أسبوع التراث السكندري الذي ينظمه المركز الفرنسي للدراسات السكندرية، حيث يقوم المركز منذ 13 عامًا بتنظيم احتفالية سنوية للاحتفال بالتراث السكندري تحت مسمى "أسبوع التراث السكندري" وهي احتفالية تقام على مدار أسبوع كامل، وتأتي احتفالية هذا العام بعنوان "الإسكندرية لا تموت ابدًا".

وأعربت الدكتورة ولاء مصطفى مدير المتحف، عن فرحتها باستقبال أولى الأمسيات بالمتحف وعن أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به المتحف اليوناني الروماني، ووجهت الشكر لمركز الدراسات السكندري على المشاركة في تنظيم هذه الأمسية.

وقدم الدكتور وما فوشيه - مدير مركز الدراسات السكندرية كلمته بمدى سعادته لوجودهم بالمتحف اليوناني الروماني وعلى التعاون الدائم بين المركز والمتحف.

وتحدث دنيس زردوفاكي أحد رجال الأعمال باليونانيين ذو أصل سكندري، عن قيمة المتحف اليوناني الروماني الكبيرة وأنه منارة جديدة بمدينة الإسكندرية.



وبدأت بعد ذلك فقرات الحفل بعرض موسيقي الفرقة "Royal quartet" والذي عزفوا معزوفات كلاسيكية، تلاها عرض مسرحية "اختفاء" من نتاج مبادرة سفير المتحف اليوناني الروماني والتي تناولت اختفاء مجموعة من طلاب المدرستين داخل المتحف ليلتقوا بالشخصيات التاريخية ويسمعوا حكايات الاساطير ويعيشوا المغامرة داخل المتحف.



وقامت الدكتورة ولاء مصطفى بتكريم الطلاب المشاركين ومنحهم بادج سفير المتحف اليوناني الروماني.

كما تم افتتاح المعرض التشكيلي "Alexandria Ad Aegyptum" للفنان محمود سعيد، واستمتع الحضور بالمعرض بالقاعة الزجاجية بالمتحف بالطابق العلوي والذي عرض رسومات لبعض القطع الخاصة بالمتحف.

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