الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد اختياره بلجنة القيم.. "طارق عبد العزيز": تكليف نيابي نفخر به

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن اختياره ضمن عضوية لجنة القيم بمجلس الشيوخ اليوم، هو تكليف نيابي نفخر به، ويأتي استكمالًا لدورة تحت قبة مجلس الشيوخ، موجهًا الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وهيئة مكتب المجلس، مؤكدًا أن هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إعلان مجلس الشيوخ، عن تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول للمجلس في الجلسة العامة اليوم، بأن اللجنة طبقا لما هو منصوص عليها في اللائحة، ستنظر أي خروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

وكان مجلس الشيوخ قد اعلن اليوم تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ وجاءت كالتالي.

1 طارق السيد عبد العزيز اسماعيل (الوفد الجديد)

2 محمد محمد السيد الصالحى (مستقبل وطن)

3 علاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن)

4 محمد مجد الدين محمد بركات (مستقل)

5 حسانين أحمد توفيق (الشعب الجمهوري)

6 هبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن)

7 محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

8 إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن)

9 إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر)

10 نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن)

11 محمود محمد صلاح سعد (مستقل)

12 محمود سمير عبد الجليل تركي (النور)

13 عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن)

مجلس الشيوخ عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ لجنة القيم بمجلس الشيوخ النائب طارق عبد العزيز افتتاح الجلسة العامة

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