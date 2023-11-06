"أطباء مصر يدعمون غزة".. تفاصيل تطوع أكثر من 1200 طبيب لعلاج الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إننا منذ بداية الأزمة الفلسطينية تم الإعلان عن فتح باب التطوع لكل الأطباء المصريين، وكانت توجد موجة غضب لدى الأطباء في كل التخصصات، بالتزامن مع طلب الهلال الأحمر الفلسطيني لتخصصات عاجلة وطارئة مثل التخدير والأوعية الدموية والعظام.

وأضاف حمدي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الأطباء بكثافة شديدة بدأوا التقديم للتطوع، ووصلنا في أول أسبوع لـ1200 طبيب، وبدأنا في تقسيم الأطباء لمجموعات أصغر، وتم تدريبهم في الهلال الأحمر المصري، والتوعية عن كيفية النزول على الأرض في حالة الطوارئ والظروف الإغاثية.

الطبيب المصري مقدام وجريء

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الطبيب المصري مقدام وجريء، ولكن الظرف نفسه لابد خلاله أن يعلم الطبيب كيفية حماية نفسه ومن حوله، وأساليب النجاة، وبالفعل تم التدريب مع أول ثلاث مجموعات، ونبدأ التحضير لتدريب المجموعة الرابعة.

وتابع: في نهاية تدريب المجموعة الثالثة أصدر قرار بعلاج المصابين والجرحى الفلسطينيين في مصر، ومنذ بداية هذا اليوم دخلت مجموعة من الحالات، منوهًا بأن الحالات التي تم دخولها تنم عما يحدث في غزة من حرب إبادة وحجم الهلاك الذي يتعرضون له.