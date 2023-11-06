الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

كشفت غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجمعية الهلال الأحمر، عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، والتى جاء وزنها بالطن كالاتي:

الأردن: 20.8 مستلزمات طبية.

الإمارات: 13.5 مواد غذائية.

البرازيل: 3 أدوية وأجهزة تنقية مياه ومستلزمات طبية.

باکستان: 81 خیام وبطاطين.

بريطانيا: 56.3 مستلزمات طبية ومعدات.

تونس: 12.5 مستلزمات طبية.

روسيا: 57 مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية.

فنزويلا: 18.15 مراتب وبطاطين ومواد غذائية.

كولومبيا/ 10 مستلزمات عناية شخصية.

البحرين: 79 لبن أطفال ومستلزمات طبية وأدوية.

الجزائر: 44 خیام وسراير ومواد غذائية ومستلزمات طبية.

الدنمارك: 42 أدوية وبطاريات ليثيوم.

المغرب: 25 مواد غذائية ومستلزمات طبية.

الهند: 38 أدوية ومستلزمات طبية ومستلزمات عناية شخصية وخيام.

تركيا: 203.5 أدوية ومستلزمات عناية شخصية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيم

الكويت: 5 مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية وبطاطين

فرنسا: 48.2 مواد غذائية وخيم.

قطر: 124 مستلزمات طبية ومواد غذائية.

ماليزيا: 16 مستلزمات طبية ولبن طفال.

ووصل حجم المساعدات الموجودة بمنطقة العريش إلى حوالي "٧٣٤٤" طنا، مقدمة من الهلال الأحمر المصري - التحالف الوطني - حياة كريمة - الأردن - الإمارات - تركيا تونس - قطر - فنزويلا - البرازيل - روسيا - باكستان - الدنمارك - الكويت - الهند - الجزائر العراق - كينيا - البحرين - المغرب - المملكة المتحدة - كولومبيا - بلجيكا - فرنسا - إيطاليا - إنجلترا - ماليزيا - برنامج الغذاء العالمي - منظمة اليونيسف - منظمة الصحة العالمية - منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ووفقا لبيان الهلال الأحمر المصري بتفاصيل المعونات المقدمة للجانب الفلسطيني، والموجودة بمخازن مطار العريش- مخازن الهلال الأحمر المصري- مخازن أخرى منذ بدء تدفق المعونات حتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/۱۱/۰۵، وصل عدد رحلات الجسر الجوي إلى "۸۲" طائرة.

وبلغ إجمالي ما تم تسليمه إلى الجانب الفلسطيني منذ بداية تدفق المساعدات حتى اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥ كانت كالآتي:-

منذ اليوم الأول (السبت) ٢٠٢٣/١٠/٢١، حتى اليوم الرابع عشر (الجمعة) ۲۰۲۳/۱۱/۰۲ بلغت بالطن:

1478 الأدوية والمستلزمات الطبية.

1407 مواد غذائية.

2083 مياه.

343 مواد اغاثية أخرى.

32 خيام ومشمعات.

451 شاحنات.

أما فى اليوم السادس عشر ( الأحد ) ٢٠٢٣/١١/٠٥

10 الأدوية والمستلزمات الطبية.

22 مواد غذائية.

57 مياه.

55 مواد إغاثية أخرى.

12 خيام ومشمعات.

25 شاحنة.

سيارات إسعاف صفر.

الإجمالي 1488 أدوية ومستلزمات الطبية،

1429 مواد غذائية، 2104 مياه، 398 مواد إغاثية أخرى، 44 خيام ومشمعات، 476 شاحنة.

وفيما يخص موقف الشاحنات جاء كالآتي:

دخول عدد (٢٥) شاحنة لغزة عبر منفذ رفح موضحة بعالية.

الإبقاء على (٥٠) شاحنة بمعبر رفح استعدادًا لدخولها صباح باكر.

تم تفتيش عدد (۹۷) شاحنة بمنفذ نتسانا استعدادا لدخولها غدًا.

إجمالي ما تم من إجراءات استقباله من المصابين والرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/۱۱/۰۵ كالآتي:

- اليوم الأول ( الأربعاء) 2 - 11 - 2023 وصل 46 مصابا، 29 مراققا، 345 رعاية أجانب ومزدوجي الجنسية.

- اليوم الثاني (الخميس) 2 - 11- 2023 وصل 21 مصابا، 21 مرافقا، 345 رعاية أجانب ومزدوجي الجنسية.

-اليوم الثالث (الجمعة) 3 - 11 - 2023

وصل 17 مصابا، 16 مرافقا، 355 رعاية أجانب ومزدوجي الجنسية.

-اليوم الرابع (السبت) 4 - 11 - 2023

-اليوم الخامس (الأحد) 4 - 11- 2023

(الإجمالي ) 84 مصابا، 66 مرافقا، 1045 رعاية أجانب ومزدوجي الجنسية.

ولليوم الثاني على التوالي لم يشهد المنفذ تحركات أفراد مصابين - مزدوجي الجنسية نتيجة عدم قدرة الإسعاف الفلسطيني الوصول للمنفذ لقطع كل الطرق في غزة والضرب العشوائي.

- جاهزية منفذ رفح من الجانب المصري لاستقبال أي من أفراد القوائم المعدة مسبقًا.

- وصول اليوم عدد (٥) طائرة إلى مطار العريش، تتضمن نحو "١٦٦" طنا من المساعدات، المتمثلة في أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية ومواد إغاثية وبطاطين ومخدات، وكانت كالآتي:

عدد (۲) طائرة من دولة روسيا.

عدد (۱) طائرة من دولة الكويت.

عدد (۱) طائرة من دولة الدنمارك "يونيسف".

عدد (۱) طائرة من دولة فرنسا.