الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الطود يشهد حفل تخريج "فصلي التركيبات الكهربائية على المستوى الألماني"

تخريج فصلي التركيبات
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، حضور الاحتفالية الخاصة بتخريج فصلي التركيبات الكهربائية وشبكات المياه والتركيبات الصحية بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية العسكرية بالطود على المستوى والنظام الألماني، المقام بالتعاون بين شركة "اي جي ميتال إيسلنجن جروسي الألمانية" ووزارة التربية والتعليم ممثلة في مدرسة العديسات الثانوية الصناعية بالطود ومحافظة الأقصر الراعي للمشروع والذي تم بدء تنفيذه منذ عام 2013، والذي يستهدف تطوير قسم التركيبات الكهربائية، كما تم إضافة قسم شبكات المياه والتركيبات الصحية من عام 2019 لاختيار الطلاب والطالبات لكل قسم وفقا لمعايير محددة.

 

حضر الاحتفالية كل من الدكتور عبده الضوي مدير إدارة الطود التعليمية، والنائب محمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ والسيده جيزا فون مسؤولة الجانب الألمانى، وعبد الرحمن احمد حسين مدير التعليم الفني، وعدد من أسر الطلاب المتخرجين وأهالي مدينة الطود.

 

وقال رئيس مركز ومدينة الطود، إن المشروع الألماني يركز في الصفين الدراسيين الثاني والثالث على الجانب العملي من خلال ورش التدريب المجهزة لذلك ووفق المناهج المعدة بالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والخبراء الألمان وأن البروتوكول لايقف عند حدود تدريب وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في التعليم الفني وإنما يستهدف توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب من خلال تسويق أعمالهم لشركات السياحة بمحافظة الأقصر لتوظيفهم في أعمال السباكة والكهرباء الخاصة بالفنادق والمنشآت السياحية.

 

تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
تخريج فصلي التركيبات الكهربائية
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر مدينة الطود التركيبات الكهربائية وزارة التربية والتعليم إدارة الطود التعليمية

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