"القاهرة الإخبارية": بلينكن يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة لبحث تطورات غزة

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية"، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة لبحث تطورات قطاع غزة.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين.

جولة في الشرق الأوسط لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها أن زيارة بلينكن إلى تركيا، في إطار جولة في الشرق الأوسط لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ويتواجد وزير الخارجية الأمريكي في الأردن، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع عدد من وزراء الخارجية العربية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة عمان.