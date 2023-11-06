الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. انفجارات فى قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولى فى ريف الحسكة السورية

انفجارات فى قاعدة
انفجارات فى قاعدة قسرك

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أصوات انفجارات دوت في قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولي في ريف الحسكة.

وأوضح أن الانفجارات تزامنت مع تحليق طائرات مسيرة في سماء المنطقة، ولم يُعرف ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية أو استهداف للقاعدة.

وكان المرصد قد ذكر في وقت سابق أن انفجارا عنيفا هز، السبت الماضي، منطقة القاعدة الأمريكية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

يأتي ذلك، بعد تصاعد حدة الهجمات ضد القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية من قبل المسيرات التابعة للميليشيات المدعومة من إيران انتقاما لغزة.

ونفذت الميليشيات خلال الأيام الماضية هجمات ضد قوات "التحالف الدولي" ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي 15 استهدافا لقواعد "التحالف الدولي".

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