الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فكرى لـ"الشاهد": الجيش المصرى ألحق خسائر كبيرة بإسرائيل فى المزرعة الصينية

العميد أركان حرب
العميد أركان حرب محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن يوم 8 أكتوبر بدأ هنري كسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يشعر بالمأساة وبدأت الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد الأراضي المصرية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كسنجر بدأ يتحرك ويزور الجبهة والقوات الغربية المصرية عبرت شرق القناة، وأمريكا كانت بدأت تدخل في الاستطلاع لصالح إسرائيل.

وتابع، أن أمريكا كانت تقول لإسرائيل إن مصر انتصرت وتستطيع التفاوض وكانوا يريدون القيام بأي عمل حتى لا تتفاوض مصر، ولهذا فكروا في الثغرة لأنهم خططوا لها منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى أنه حدثت معارك شرق القناة والفرقة 16 وكتيبة المشير حسين طنطاوي، تصدوا لهم  في المزرعة الصينية وحققت خسائر شديدة في المظلات الإسرائيلية وحتى يصلوا للدفرسوار خاضوا معارك شديدة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد فكري المزرعة الصينية إسرائيل الفرقة 16 كتيبة المشير حسين طنطاوي

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