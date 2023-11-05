متخصص: إسرائيل تعرقل أى مسار سياسى لإنهاء الحرب على قطاع غزة

كشف الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، عن تصاعد للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود مصر في تقديم المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن غزة تشهد دمارا شاملًا، وسلطات الاحتلال تستمر في منهج الإبادة الجماعية.

وأضاف أن هذه الحكومة المتطرفة لن يكون لها مكان في إسرائيل بمجرد انتهاء الحرب، وستدفع ثمن الإخفاق في يوم 7 أكتوبر وستدفع ثمن الانقسام داخل اليهود.

وأشار إلى أن إسرائيل ستبذل في أثناء الحرب كل ما يمكن أن يعرقل أي مسار سياسي لانتهاء الحرب أو أن يكون هناك هدنة، ولذلك هناك اتساق تام ويعكس كل الإرادة والرغبة للحكومة الإسرائيلية في تنفيذ المخطط الشيطاني.