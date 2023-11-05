قصواء الخلالي تسلط الضوء على النشاط الرئاسي وأولوية الأمن الغذائي في برنامجها

صرحت الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، عن تكثيف النشاط الرئاسي المصري منذ الأزمة الفلسطينية، مشيرة إلى اللقاءات والاتصالات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة هذه القضايا، وأكدت على اهتمام الرئيس بالشؤون الداخلية ومتابعته لملفات عديدة، بما في ذلك الأمن الغذائي، الذي يعد من أهم الأولويات العالمية في الوقت الراهن.

وأضافت الخلالي أن الأمن الغذائي يحظى بأهمية بالغة نظرًا للتغيرات المقلقة في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل الأزمات الراهنة مثل القضية الفلسطينية.

كما أشارت إلى أن النشاط الرئاسي لا يقتصر على الشأن الخارجي فحسب، بل يشمل أيضًا الشأن الداخلي والتحركات الهامة للدولة المصرية، مع التركيز على الأمن القومي المصري ومكوناته.

وفي نهاية حديثها، ذكرت الخلالي عن اجتماع الرئيس السيسي الأخير مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، مؤكدة على أهمية هذه التحركات في سياق الأمن الوطني.