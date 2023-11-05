رئيس جامعة المنوفية يقدم واجب العزاء لطالبة فلسطينية فقدت 26 من عائلتها

قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية العزاء للطالبة الفلسطينية ريفان خالد حماد بالفرقة الرابعة بكلية الطب والتي فقدت أسرتها بالكامل أثناء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

فقدت الطالبة ٢٦ شهيدا من أفراد أسرتها منهم ١٤ طفلا يمثلون والدها ووالدتها وشقيقها وشقيقتها وأعمامها وأسرهم.

حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد للطالبة أنها وسط أهلها، وأن الجامعة ستقدم كل الدعم والتيسيرات والرعاية الإجتماعية لها ولكل طلاب قطاع غزة.

رئيس جامعة المنوفية يستنكر استهداف النساء والأطفال والمدنيين بغزة

واستنكر رئيس الجامعة العدوان على قطاع غزة والذي استهدف النساء والأطفال والمدنيين، والبيوت الأمنة، مؤكدا أن الاحتلال ارتكب جرائم في حق الشعب الصامد مخالفة لكل القوانين والأعراف الإنسانية والقانونية.

كما ثمن القاصد الدور البطولي للمقاومة الفلسطينية وصمود أبناء الشعب والفلسطيني بجميع شرائحه.

وأكد رئيس الجامعة دعمه الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية أمن الدولة المصرية وتأييد قرار رئيس الجمهورية تجاه المأساة الإنسانية والأوضاع الإقليمية الراهنة بالأراضى الفلسطينية.

كما أكد تأييده الكامل لإدانة القيادة السياسية الأعمال العسكرية والإرهابية للاحتلال الإسرائيلى التى تستهدف المدنيين، معلنا تأييده ومجلس الجامعة لجميع الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية لمساعدة أهالي غزة.