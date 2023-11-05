خوسيلو فى الهجوم.. تشكيل الريال أمام رايو فاييكانو فى الدورى الإسبانى

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة رايو فاييكانو، في المباراة التي ستجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق المدريدي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، فشهد البدء بـ خوسيلو ماتو في الهجوم على حساب رودريجو جوس، إضافة بالبدء بـ لوكا مودريتش، فيما يتواجد الألماني توني كروس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جارسيا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو ماتو - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد رايو فاييكانو في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.