سمير فرج: إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس والعالم كله ضدها

قال اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان الذي شنته على قطاع غزة ردًا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن إسرائيل لم تتمكن من السيطرة على أي جزء من القطاع، وأنها خسرت أكثر من ثلاثمائة فرد في هذه الحرب.

وأشار سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي يبث على قناة المحور، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الحصول على أي مكسب عسكري يمكنه من دخول المفاوضات من موقف قوي، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأضاف أن الرأي العام العالمي يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ويندد بالعنف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.

وتوقع المفكر الاستراتيجي أن تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع حركة حماس، التي أثبتت قدرتها على مقاومة العدوان الإسرائيلي.