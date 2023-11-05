الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير فرج: إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس والعالم كله ضدها

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان الذي شنته على قطاع غزة ردًا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن إسرائيل لم تتمكن من السيطرة على أي جزء من القطاع، وأنها خسرت أكثر من ثلاثمائة فرد في هذه الحرب.

وأشار سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي يبث على قناة المحور، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الحصول على أي مكسب عسكري يمكنه من دخول المفاوضات من موقف قوي، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأضاف أن الرأي العام العالمي يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ويندد بالعنف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.

وتوقع المفكر الاستراتيجي أن تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع حركة حماس، التي أثبتت قدرتها على مقاومة العدوان الإسرائيلي.

حركة حماس إسرائيل قطاع غزة بنيامين نتنياهو العدوان الإسرائيلى

الأكثر قراءة

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف