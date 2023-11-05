تيم ستانلي يكتب: هل نشهد سقوط الإمبراطورية الأمريكية؟

لماذا أثارت هجمات 7 أكتوبر حربا ثقافية في الغرب؟ لأن أجزاء من يسارنا معادية للسامية واليمين يهاجمهم؟ قطعًا، ولكن هذا يشكل أيضًا إزاحة نفسية: فنحن نشعر بالصدمة إزاء مقتل الإسرائيليين، ونشعر بالأسى إزاء التفجيرات في غزة، وعجزنا عن فهم مشكلة مستعصية، حتى أننا انسحبنا إلى اللغة المألوفة للسياسة الداخلية.

تقدمت مارجوري تايلور جرين، الجمهورية الموالية لإسرائيل، بقرار إلى الكونجرس لإدانة رشيدة طليب، الديمقراطية المؤيدة للفلسطينيين، باعتبارها معادية للسامية، لو تم تمريره، وهو الأمر الذي لم يحدث، كان الديمقراطيون على استعداد لتقديم اقتراح مضاد يصف جرين بالعنصرية، هذه أشياء تتعلق بفناء المدرسة، وبينما يحتل النشطاء المناهضون للحرب مبنى مكتب كانون هاوس التابع للكونجرس (تم اعتقال 300 شخص)، ويقول المعتل اجتماعيًا براين ماست لمجلس النواب أن هناك عددًا قليلًا من "المدنيين الفلسطينيين الأبرياء" (حتى الأطفال يمكن أن يكونوا إرهابيين بطريقتهم اللطيفة)، إنها أشياء تُركت لجو بايدن لإدارة الشرق الأوسط من قبو منزله، حيث دعا، دون ضجة كبيرة وعلى نحو غريب، إلى وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.

هل هذه سياسة مدروسة بعناية أم أن رجلًا عجوزًا يسحب فكرة عشوائية من قبعته لأنه تعرض للمضايقات في حملة لجمع التبرعات؟ لا أحد يعرف، لكنه يجعل أميركا تتماشى مع الرأي العام الأوروبي ويسلط الضوء على الظروف الخلفية لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل (كما رصدتها سومانترا ميترا من صحيفة المحافظ الأمريكية) أن واشنطن أمرت المسؤولين الإسرائيليين، بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أصر الأمريكيون على طلبهن ولسنا في موقف يمكننا رفض طلبهم، حيث نعتمد عليهم في الطائرات والمعدات العسكرية”.

ويتعرض بايدن لضغوط لإخراج الأمريكيين من أصل فلسطيني من الحصار ولضمان عدم مقتل أمريكيين إسرائيليين في تبادل إطلاق النار، لكن موظفيه يدرسون أيضًا ما سيحدث بعد ذلك.

يلقي الإسرائيليون اللوم على نتنياهو في الثغرات الأمنية التي أدت إلى هجمات السابع من أكتوبر، لذا فإن الإدارة تشعر بالقلق من أنها تتعامل مع رئيس وزراء أعرجط، وهو - في تطور غير متوقع - أحد الأصوات الأكثر اعتدالًا داخل حكومته.

تريد كل من أمريكا وبريطانيا إحياء صيغة الدولتين القديمة، لكنهما لا تستطيعان الاعتماد على المحافظين الإسرائيليين لتنفيذ الأمر، وفي الأيام الأخيرة، جادل الوزراء الإسرائيليون حول حجب عائدات الضرائب عن الضفة الغربية، مما أثار قلق الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، كلما طال أمد التفجيرات، كلما أصبح الرأي الإسلامي أكثر تطرفا وكلما زادت احتمالات نشوب حرب إقليمية ــ في وقت حيث أصبحت أميركا منهكة بالفعل في أوكرانيا، بينما يصر بايدن على أن أمريكا قادرة على خوض حربين في وقت واحد؛ تقول جانيت يلين إن المال موجود.

جانيت من الجيل الذي احتج على حرب فيتنام لكنهم نشأوا أيضًا في ظل يوم النصر والهبوط على سطح القمر، ويتقاسمون هذا الاقتناع على غرار كينيدي بأنه ما دامت أي قضية مطروحة، فيجب عليهم دعمها ويمكنهم دعمها، الأخيار دائمًا يفوزون في النهاية، أليس كذلك؟

ولكن من المؤسف أن أمريكا في عام 2023 ليست أميركا في عام 1960، ومن المرجح أنها لا تملك الموارد المادية والمعنوية اللازمة لشن حروب متعددة عبر قارات مختلفة، ناهيك عن الفشل في التعلم من التاريخ: فقد قاد بايدن انسحابًا مهينًا من أفغانستان قبل عامين فقط، ومع ذلك فقد عاد صناع السياسات بالفعل إلى تصور احتمالاتهم ضد جيش إسلامي آخر.

وتهدد أوكرانيا وإسرائيل بالتحول إلى حروب "لا مخرج": إسرائيل، لأن لا أحد يعرف ماذا يفعلون بسكان غزة؛ أوكرانيا، لأن خط الغرب هو أننا نقاتل طالما أرادت أوكرانيا ذلك، لكن زيلينسكي مصمم على استعادة كل أرضه ضد عدو يتحصن ويرفض الاستسلام.

يشير جيريمي شابيرو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن أوكرانيا "ضغطت بشدة على المخزونات الأمريكية والغربية من أنواع معينة مهمة من الذخيرة والأسلحة"، وأن الولايات المتحدة اضطرت إلى تأخير تسليم الأسلحة إلى تايوان بينما تقوم كييف بتقنين القذائف على أراضيها فس ساحة المعركة.

ويقول شابيرو أيضا "قررت إدارة بايدن شحن ذخائر عنقودية مشكوك فيها أخلاقيا إلى أوكرانيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى افتقارها إلى الإمدادات الكافية من الأنواع الأخرى من قذائف المدفعية".

صحيح أن بعض الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل ستكون مختلفة عن تلك المرسلة إلى أوكرانيا، ولكن ماذا يحدث، بينما تقوم الولايات المتحدة بتسليح حليفتين، وتستغل الصين هذه اللحظة لمهاجمة تايوان؟

لقد تحولت أوكرانيا إلى حفرة لا نهاية لها ــ وربما يبدأ الساسة الأميركيون في قطع التمويل عنها، إن القيادة الجمهورية الجديدة في الكونجرس غير ودية؛ ومع خروج مايك بنس من السباق الرئاسي، أصبحت نيكي هيلي المرشحة الجادة الوحيدة التي يمكن أن نصفها بأنها متشددة، وهكذا يكمن مصير السلام الأمريكي.

الأيدي المرتعشة لجو بايدن، الذي أدى إلى تفاقم وضع بلاده من خلال كونه رئيسًا فظيعًا ومنافٍ للعقل، وهناك أوجه تشابه مع سياسته الحدودية: فهي كانت ليبرالية في البداية، ولكنها شجعت الهجرة الجماعية ــ مما اضطره إلى التراجع عن موقفه بعنف، حتى لإعادة بناء ذلك الجدار سيئ السمعة.

وعلى نحو مماثل، أعطت محاولات بايدن الأولية للتفاوض مع إيران، أو الخروج من أفغانستان في أسرع وقت ممكن، انطباعا بأن الموقف الاستراتيجي الجديد لأميركا كان "غبيا وضعيفا" ــ والآن بعد أن أصبح القتلة يضغطون على مصلحتهم، يتعين عليه أن يحكم مرة أخرى. بقبضة من حديد.

باختصار، أصبح الوضع خطيرًا لأن أميركا فقدت سلطتها ــ ولم يعد يُنظَر إليها باعتبارها حاسمة وراغبة في الالتزام ــ في نفس الوقت الذي فشلت فيه في التصرف بلا رحمة بشأن الصراعات التي يمكنها أو لا تستطيع خوضها. هذه هي نهاية الاشياء الإمبراطورية.

لدينا أمة تحاول حماية العديد من الحدود ــ أوروبا، والشرق الأوسط، وشرق آسيا ــ في حين أنها مثقلة بالديون الهائلة، وتضعف داخليا بسبب الحروب الثقافية التي ذكرتها في الأعلى.

وبهذا المعنى، فإن التمثيل الإيمائي في الكونجرس مهم في نهاية المطاف، إن فقدان الثقة التدريجي في آلة الولايات المتحدة، والذي تفاقم بفِعل الحزبية وجره إلى مستوى السخرية من قِبَل النخبة الأكاديمية، يجعل المرء يتساءل ما إذا كانت الطبقة السياسية الأميركية تقترب من الاستسلام والسماح للعالم بإدارة نفسه بنفسه.