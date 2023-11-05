الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شركات يابانية: مصر أهم الأسواق الرائدة فى الشرق الأوسط

المستشار حسام هيبة
المستشار حسام هيبة

أكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار حسام هيبة، أن الحكومة المصرية تمنح حاليًا حوافز إضافية للشركات، كلما زادت نسبة المكون المحلى فى الصناعة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل زيادة التصدير. وخلال زيارته اليابان؛ استعرض «هيبة» استراتيجية الدولة المصرية لصناعة السيارات، كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، والأهمية التى توليها الدولة لهذه الصناعة.

وشارك «هيبة» خلال الزيارة فى مائدة مستديرة نظمها اتحاد مصنعى مكونات السيارات فى اليابان JAPIA، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، وشاركت فيها أيضًا كبرى الشركات اليابانية العاملة فى مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.

وأعربت الشركات اليابانية، المشاركة فى اللقاء، عن بالغ اهتمامها بالعمل فى مصر كإحدى أهم الأسواق الرائدة فى إفريقيا والشرق الأوسط، التى يمكن من خلالها النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.

كما أعربت عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجة خاصة الرخصة الذهبية، كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين وغيرها من الإجراءات، التى من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.

وتطرق «هيبة»، خلال المائدة، إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

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