المحكمة تتنحى عن نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى ومنعه من الظهور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التنحي عن نظر الدعوى المقامة من عماد عثمان، والتي يطالب فيها بشطب الإعلامي إبراهيم عيسي من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، ووقف برنامجه على قناة القاهرة والناس؛ وذلك بعد اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وإحالتها إلى رئيس محكمة القضاء الإداري؛ لتحديد دائرة جديدة لنظرها.

وطالب مقيم الدعوى، برد المحكمة؛ بعد عدم الاستجابة لطلباته.

يذكر أن طلب رد المحكمة تفحصه دائرة مغايرة وتقف على أسبابه، فإذا كانت الأسباب جوهرية؛ يتم تغيير هيئة المحكمة التي كانت تنظر الدعوى، وإذا لم تقتنع المحكمة بأسباب الرد؛ يرفض الطلب، ويغرم مقيم الطلب مبلغًا تحدده المحكمة.