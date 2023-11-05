الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير البترول الأسبق: الاكتشافات الجديدة روح صناعة البترول والغاز فى مصر

المهندس عبدالله غراب
المهندس عبدالله غراب

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في مجال البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة تعزز البنية التحتية وتجذب الاستثمارات.

وقال غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن الاكتشاف الذي تم في شرق دمنهور سيوفر كميات إضافية من الطاقة للدولة، موضحًا أن منطقة الدلتا تزخر بالغاز الطبيعي.

وأضاف أن الدولة تسير برؤية ثابتة في ملف البترول والغاز، وأنها تحظى بشراكة أوروبية قوية في هذا المجال، وأشار إلى أن حقول البترول هي ثروة ناضبة، وأن الاكتشافات الجديدة تعد جزءا مهما من خطة التنمية الشاملة للدولة.

وأوضح غراب، أن الدولة تهتم أيضا بملف الكهرباء، وتسعى لتوفير احتياجاتها منها، مثلما فعلت في ملف الغاز، معربًا عن تفاؤله بمستقبل صناعة البترول والغاز في مصر.

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