الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج يكشف عن 4 سيناريوهات محتملة لحل الأزمة الفلسطينية

سمير فرج
سمير فرج

تحدث اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن السيناريوهات المطروحة حاليًا لحل الأزمة الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة بين المقاومة الإسلامية وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أربعة سيناريوهات رئيسية، ومنها عودة غزة للإدارة المصرية، وهو ما ترفضه مصر والدول العربية، وعودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وهو ما يعتبر نواة حل المشكلة في إطار حل الدولتين، وهو ما توافق عليه مصر والدول العربية.

وأضاف: "وضع غزة تحت سيطرة دولية أمريكية وأوروبية ومصرية، وهو ما ترفضه مصر وتوافق عليه إسرائيل، وأخيرًا وضع غزة تحت سيطرة الأمم المتحدة وتأمين حدودها بقوات دولية، وهو ما ترفضه مصر وترى عودة غزة للدولة الفلسطينية".

وأشار فرج إلى أن مصر تدعم السيناريو الثاني كأفضل حل للأزمة الفلسطينية، وترفض أي تدخل دولي في شئون غزة، موضحًا أن مصر تعمل على وقف إطلاق النار بين المقاومة الإسلامية وإسرائيل، وتسعى لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، كما أكد أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.

المقاومة الإسلامية إسرائيل 7 أكتوبر حل الأزمة الفلسطينية صالة التحرير غزة الامم المتحدة

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سمير فرج يكشف عن 4 سيناريوهات محتملة لحل الأزمة الفلسطينية

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