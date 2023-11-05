الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: مصر تقف بجانب غزة وتطالب بحلول عربية لإنهاء الأزمة

سمير فرج
سمير فرج

أكد الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن مصر تقوم بدورها الإنساني والوطني في دعم أهل غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المعبر المصري مفتوح لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى، بينما إسرائيل تغلق الجانب الآخر من المعبر وتحاصر القطاع.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدي البلد"، إن مصر لم تتأخر في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء في غزة، وأن جميع المستشفيات المصرية بشمال سيناء وبورسعيد تستقبل المصابين وتقدم لهم العلاج اللازم.

وأعرب عن أمله في أن تنجح القمة العربية المقبلة في تقديم حلول تكون فاصلة في قضية غزة، وأن يتم التطرق لإعادة إعمار غزة وتنميتها، مؤكدًا أن مصر تتمنى ذلك وتسعى لتحقيقه.

وأشار فرج، إلى أن الوضع في غزة معقد وصعب، وأنه لا توجد سلطة فلسطينية فاعلة وموحدة، وأن إسرائيل تسيطر على الجانب الآخر من المعبر وتمنع دخول المساعدات لأهالي غزة، مطالبًا بضرورة وقف العنف والاعتداءات على المدنيين والمنشآت الحيوية.

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