"الاتصالات الفلسطينية": انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات، بالتل في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بسبب تعرض المسارات الرئيسية للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي.

من جانبها، ذكرت وزارة الاتصالات الفلسطينية، أن الاحتلال يفصل المسارات الدولية للمرة الثالثة، ويقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

وبالتزامن مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، شن طيران الاحتلال عشرات الغارات العنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ووفقا لوسائل اعلام فلسطينية، نفذ طيران الاحتلال مزيد من الأحزمة النارية المتتالية على غرب مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع.

وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف المستشفيات

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنهم يطالبون جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.

وأضافت الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكرًا للحضارة الإنسانية.