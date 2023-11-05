المشدد 7 سنوات لبائع متجول قتل عاطلًا فى مشاجرة بسبب خلافات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ح.م.ش" بـالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه "و.ال.ط".

برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17107 لسنة 2823 جنايات العامرية أول، بنشوب مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، أودت بحياته.

تبين أنه إثر خلافات سابقة بين المتهم "ح.م.ح" بائع متجول وبين المجني عليه "و.ال.ا" عاطل، نشبت بينهما مشاجرة، استل المتهم خلالها سلاح أبيض سكين، وعاجل المجني عليه بطعنه في عنقه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأقر المتهم بتعديه على المجني عليه بالسلاح الأبيض إثر خلافات بينهما، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.