الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: مجلس الأمن الدولي أعاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن مجلس الأمن الدولي أعاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مؤسسات دولية تقوم بدورها على الأرض، ومن يدفعون الثمن على أرض الواقع مثل "أونروا"، من خلال الخسائر البشرية أو نقص القدرات للتعامل مع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع: "هناك منظمات على مستوى أعلى مثل مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، لافتًا إلى أن مجلس الأمن الدولي هو من أعاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو من يتحمل المسئولية، فيما يقترف في قطاع غزة".

وواصل: "تطويع القوانين الدولية لصالح العملية العسكرية الإسرائيلية، بات جليًا وواضحًا، لأجل أن تنفذ إسرائيل مخططها الخاص بالتهجير القسري، وتستمر في ارتكاب جرائمها في حق الشعب الأعزل".

وأكد عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن هناك مشروع كبير لإسرائيل لابتلاع أراضي الضفة وتصفية القضية الفلسطينية تماما، لافتا إلى أن الأمر بحاجة إلى تحرك مختلف، مثل قمة باريس، والقمة العربية في السعودية لعلهما يحدثا ويقدما دعمًا للقضية الفلسطينية.   

غزة طاع غزة فلسطين إسرائيل مجلس الأمن الامم المتحدة

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