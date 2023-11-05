الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد "طب طنطا": الأطباء يتسابقون على العمل فى المستشفيات الميدانية

ارشيفية
ارشيفية

كشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة طنطا على أتم الاستعداد لاستقبال حالات المصابين من غزة. 

وأضاف عميد طب طنطا، أن المجلس الأعلى للجامعات، طلب من كلية الطب أسماء أطباء متخصصين فى ١١ تخصصا؛ للعمل بالمستشفيات الميدانية، وتم إرسال ٤٤ اسما بعد أن فوجئنا بسيل من الأطباء الراغبين فى العمل بالمستشفيات الميدانية.

جميع المستشفيات الجامعية جاهزة فى كل التخصصات

وأكد الدكتور أحمد غنيم، فى تصريحات خاصة "للدستور"، ـن جميع المستشفيات الموجودة بالجامعة، جاهزة فى كل التخصصات من مخ وأعصاب، وإصابات طلق نارى، وجميع أنواع الحروق، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز الطواقم الطبية على أعلى مستوى.

وكشف عميد كلية الطب، أن حملات التبرع بالدم، التى قامت الكلية بإقامتها، أسفرت عن أكياس دم من جميع الفصائل جاهزة لو تم طلبها أثناء العلاج أو العمليات الجراحية.

كلية الطب بجامعة طنطا مستشفيات جامعة طنطا المصابين من غزة المجلس الأعلى للجامعات بالمستشفيات الميدانية عمليات جراحية

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