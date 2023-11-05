أشرف سنجر: صوت قمة السلام فى القاهرة وصل إلى واشنطن

حذر الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، من محاولات وضع مصر والأردن في مواجهة تداعيات ما يقوم به رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة، قائلًا "إذا ما حاول الإسرائيليون استفزاز مصر والأردن سيكون أكبر خطأ ترتكبه إسرائيل".

كيف تتحدد القرارات الفلسطينية الأردنية المصرية؟

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه الأزمة أعطت نموذجًا للعالم العربي كيف يتوحد أمام القرار السياسي الأوروبي، مشيدًا بالتنسيق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبدالله الثاني وكافة قادة الدول العربية.

وأضاف أن صوت قمة السلام في القاهرة وصل إلى واشنطن، فأصبح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يأتي مرارًا وتكرارًا إلى المنطقة، ويسمع صوتًا واحدًا، قرارًا واحدًا، كما كان القرار بعدم لقاء بايدن قرار خرج من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وتبنته مصر والأردن.

كانت ‏وزارة الخارجية الأردنية أدانت التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الخارجية الأردنية باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضًا مدانًا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.