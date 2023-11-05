"التنمية البشرية بالغد" تقترح إنشاء جهة مسؤولة عن تعظيم ثقافة الإنتاج وأكاديمية ملحقة للمعرفة

عقدت لجنة التنمية البشرية بحزب الغد اجتماعها الشهرى، أمس، بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، واقترحت اللجنة إنشاء جهة رسمية عليا تتبع رئيس الجمهورية تعمل كمظلة مسؤولة عن تعظيم ثقافة الإنتاج، وتهدف هذه الجهة إلى تحجيم الفجوة بين النمو الاقتصادي والاستثمار البشري، وتكون مسؤولة عن بناء قواعد إنتاجية وتوطينها لزيادة معدلات التشغيل وتعزيز القدرات الإبداعية والممارسات المهارية، والتشجيع على خلق المساحة اللازمة لصياغة الإمكانيات البشرية وتكوين نوعيات فاعلة من الشباب المنتج والدفع بها لميدان الإنتاج.

كما اقترحت اللجنة أن يلحق بهذه الجهة أكاديمية للمعرفة والتدريب والإعداد للتأهيل النوعى المتخصص فى هندسة العقول عن طريق الانماء المحترف، والمنظم والمنهجى لتنمية الفكر الاستراتيجي، والتخطيط التنفيذى دعما للتغيير المطلوب فى سلوكيات الأداء ولتبنى البعد العلمى الابداعي.

حضر الاجتماع جميع أعضاء لجنة التنمية البشرية بحزب الغد، وترأس اللجنة الدكتور طارق عبد الحى نائب رئيس حزب الغد للتنمية البشرية وتحليل النظم.

موسى مصطفى موسى: مجازر الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني تستوجب تحرك المجتمع الدولي

من جانبه كان قد أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني يوميا، جريمة حرب تستوجب تحرك المجتمع الدولي لوقف الوحشية والهمجية وحصد الأرواح بكل عشوائية وعدم تمييز، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية باقي ولن تنتهي مع المحاولات المستميته من الغرب من أجل تصفيتها وإنهاء حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني.

وأكد موسى، في بيان له، أن الدولة المصرية ستظل مفتاح حل القضية الفلسطينية ولن تدخر أي جهدا في دعم أشقائها والتنديد بجرائم سلطات الأحتلال الغاشمة التي لا تعرف معاني الإنسانية والرحمة، بل ترتكب كل يوم جريمة أبشع وأشنع من السابقة في صمت دولي رهيب على تلك الأفعال.

ولفت أن دور مصر محورى قائم أولا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية من منظور يضمن وقف الانتهاكات المستمرة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف إطلاق النار، واستدامة وصول المساعدات لأهالي قطاع غزة.