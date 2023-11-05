الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انقذوا فلسطين.. لجنة توثيق جرائم الاحتلال بـ"الصحفيين" تعقد مؤتمرها الثاني

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تعقد نقابة الصحفيين ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني بالنقابة مؤتمرًا صحفيًا الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

ويتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

ويقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.


وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.

إتاحة تلقي مواد الإغاثة والتبرعات العينية

وأعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إتاحة تلقي مواد الإغاثة والتبرعات العينية (أدوية وأغذية وأدوات إسعاف أولية) في نقابة الصحفيين يوميًا من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء بوجود أعضاء من لجنة الإغاثة بالنقابة ضمن الإعداد لقافلة إغاثة سيتم الإعلان عن موعدها قريبًا.

وسبق أن خاطبت نقابة الصحفيين، الأمم المتحدة و9 مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في 3 نوفمبر من كل عام.

وقالت النقابة إن ذلك يأتي على خلفية ارتكاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي  جرائم حرب بشعة ومجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الصحفيون وناقلو الحقيقة فى فلسطين.

وضمت الجهات التي خاطبتها النقابة؛ المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهيئة اليونسكو، والاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الفلسطينية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

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